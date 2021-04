Mit Video: Star auf Stippvisite : Jan Delay dreht in Krummendiek im Kreis Steinburg

Der Musiker machte an der Bushaltestelle Halt und machte mit seinem Team Aufnahmen für sein neues Video.

Krummendiek | Ein knallbunter Transporter stoppte Dienstagvormittag an der Bushaltestelle in Krummendiek. Drei Personen in gewagten Anzügen steigen aus. Einer trägt ein grünes Jacket zu oranger Hose. Bei einem anderen beißt sich ein pinkfarbenes Jacket mit der lila Hose. Auch die weißen Schuhe mit grünen Socken, hellblauer Hose und lila Jacket stellen eine gewöhnun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.