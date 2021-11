Stadtpark Glückstadt : Zwergfledermäuse beim Nistkästen säubern entdeckt

Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) reinigen einmal jährlich Nistkästen im Stadtpark Glückstadt.

Glückstadt | Einmal im Jahr sollten Nistkästen nach der Brutsaison gereinigt werden. Das übernehmen in Glückstadt traditionell Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu). Wer helfen möchte, ist immer gern gesehen. Gereinigt werden Kästen in den städtischen Anlagen. Denn in alten Nestern hausen öfter mal bereits Flöhe, Milben oder Lausfliegen, heißt es von Seiten des ...

