Führung durch Glückstadt : Valentinstags-Special im Fackelschein

Zeit schenken am 14. Februar: Stadtführung in besonderem Ambiente.

Glückstadt | Am 14. Februar wird es eine ganz besondere Stadtführung geben: Das Valentinstags-Special. Dieser Rundgang startet um 17 Uhr an der Touristinformation in der Großen Nübelstraße. Dazu Annika Büsing vom Tourismusbüro: „Das Schönste, was man Jemandem schenken kann, ist die eigene Zeit. Insbesondere der Valentinstag lädt dazu ein, etwas Schönes mit sein...

