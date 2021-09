Wahlen in Glückstadt : Stadt verschickt zwei Wahlbenachrichtigungen

Glückstädter bekommen zwei Wahlbenachrichtigungen.

Glückstadt | In Glückstadt gibt es am 26. September zwei Wahlen: Eine zur Bundestagswahl und eine zur Bürgermeisterwahl. Deshalb verschickt die Stadt Glückstadt auch zwei Wahlscheine, teilt Wahlleiterin Manuela Czwalinna mit. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die Benachrichtigungen spätestens am 20. Tag vor der Wahl, das ist in diesem Jahr Montag, 6. September, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.