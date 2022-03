Ukraine-Krieg erreicht Itzehoe : Vorbereitet auf Flüchtlinge – Stadtverwaltung sichert sich schon Wohnungen

Wegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine wird mit einem gewaltigen Flüchtlingsstrom gerechnet. Im Itzehoer Rathaus wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen, man fühlt sich gut vorbereitet.

Itzehoe | Genaues weiß man noch nicht, aber soviel ist sicher: Da rollt was auf uns zu. Der Krieg in der Ukraine sorgt für einen gewaltigen Flüchtlingsstrom. Die Uno spricht von 1,25 Millionen Menschen auf der Ukraine, die vor Putins Truppen die Flucht ergriffen haben. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte, seien 18.436 Flüchtlinge von der Bundesp...

