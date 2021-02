Kita in St. Margarethen : „Deichmäuse“ meistern die Corona-Zeit

Täglich werden zwischen eins und sieben Kinder in den Notfallgruppen der Kindertagesstätte betreut.

St. Margarethen | Wo sonst 38 Kinder jeden Vormittag fröhlich miteinander spielen, ist es jetzt merklich ruhiger geworden. Wie in allen anderen Kindertagesstätten auch, gibt es in der Kita Deichmäuse in St. Margarethen aufgrund der Corona-Pandemie nur noch eine Notbetreu...

