Kirchengemeinde St. Anschar : Besonderer Geburtstag: Münsterdorfs Kirche wird am 4. Januar 150 Jahre alt

2023 geht Pastor Ralf Greßmann in den Ruhestand – vorher wird ein Jahr lang gefeiert: 150 Jahre St.-Anschar-Kirche. Das bedeutet dem 64-Jährigen, der ein Chronikbuch geschrieben hat, viel, wie er im Interview verrät.

Münsterdorf | Sommerfest, Führungen, Gottesdienste sogar für Krabbelkinder, Jugend- und Chorfahrt, Kinderbibelwochen, Fotowettbewerb: In der Kirchengemeinde St. Anschar Münsterdorf wurde an alles gedacht, um den 150. Geburtstag der Kirche zu feiern – ein ganzes Jahr lang. Das Programm beginnt am 4. Januar 2022, denn dann ist es auf den Tag genau 150 Jahre her, dass...

