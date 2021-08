Verletzungen unklar : 23-jähriger Paketfahrer fährt auf der A23 bei Itzehoe in die Leitplanke

Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen (6. August). Über den Zustand des Fahrers, der ins Krankenhaus kam, wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Itzehoe | Auf der A23 bei Itzehoe ist am Freitagmorgen (6. August) ein Sprinter in die Leitplanken gefahren. Der 23-jährige Paketfahrer war mit dem Fahrzeug gegen 5.25 Uhr in Richtung Lägerdorf unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lieferwagen verlor und erst gegen die rechte Außenschutzplanke, dann gegen die Mittelschutzplanke p...

