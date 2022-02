Sport in Hohenlockstedt : Laura Vazdar und Tamara Träger neue Trainerinnen beim TSV Lola

Ziel des Vereins sei es, viele neue Mitglieder zu gewinnen und die treuen Mitglieder zur Rückkehr in den Vereinssport zu motivieren.

Hohenlockstedt | Der TSV Lola will einen großen Schritt zurück in Richtung Normalität machen. Der Vorsitzende, Rolf Gerhards, berichtet, dass der Verein, „wie alle Vereine des Kreises, große Anstrengungen unternehmen musste, um die Verwerfungen in sportlicher und organisatorischer Hinsicht zu kompensieren“. Die Corona-Pandemie hat im Vereinsleben Spuren hinterlassen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.