Glückstadt : Sporthalle Marineviertel: Lösung für Bushaltestelle gesucht

Durch immer wiederkehrende Staus im Sperforkenweg ist dort vorerst auf eine angedachte Bushaltestelle verzichtet worden. Der Kreis Steinburg sucht nach Lösungen, um die Sporthalle an das Busnetz anzuschließen.

Glückstadt | Neue Busverbindungen und das oft auch im Stundentakt. Für Bus-Nutzer ein ganz neuer Service seit dem 1. Januar. Nur an manchen Stellen muss noch nachgebessert werden. So war eigentlich angedacht, dass ein Bus zur Sporthalle am Sperforkenweg fährt. Dort sind viele Turner aktiv, unter ihnen viele Kinder. Aber auch andere Sparten des ETSV Fortuna üben do...

