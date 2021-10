Neuer Aufzug : Sporthalle Kellinghusen: Zugang ohne Hindernisse

Die Aktivregion Holsteiner Auenland förderte das Projekt mit 50.000 Euro – einem Fünftel der Gesamtkosten.

Kellinghusen | Menschen mit eingeschränkter Mobilität können Sportereignisse in der Halle der Gemeinschaftsschule (GMS) in Kellinghusen künftig unbeschwerter genießen. Knapp 50 Jahre nach Fertigstellung des ehemaligen Schulzentrums mit Sporthalle in der Danziger Straße sorgt nun ein Aufzug für Anbindungen zur Tribüne, der Tresenebene und dem Erdgeschoss mit den dort...

