Sport-Club Itzehoe ist dabei : Nils Neumann schaut genau hin vor dem Tag des Sports

Am 5. September plant der SCI viele Aktionen und hofft auf neue Mitglieder. Die Corona-Pandemie hat deutliche Spuren hinterlassen.

Itzehoe | Stille. Fast 20 Kinder und Jugendliche sind in der Halle, und es ist ruhig. Alle konzentrieren sich auf das, was kommt: die Jiu-Jitsu-Trainingseinheit der 8- bis 14-Jährigen beim Sport-Club Itzehoe. 50 Teilnehmer waren es vor Corona, sagt Trainer Nils Neumann am Rand der Matten. „Jetzt sind viele zögerlich, aber wir haben kaum Austritte.“ Wir wollen...

