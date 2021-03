Schlauch geplatzt : „Ölspur-Hexe“ reinigt verschmutzte Straße in Glückstadt

Vom Fahrer unbemerkt, wurde die Straße Am Proviantgraben und der Docke verschmutzt. Ein Spezialwagen musste ran.

Glückstadt | Bei einem Muldenkipper ist Montag (29. März) am späten Vormittag ein Hydraulikölschlauch geplatzt. Vom Fahrer unbemerkt, wurde die Straße Am Proviantgraben und der Docke verschmutzt. Es war teilweise rutschig, so dass die Verkehrssicherheit – insbesondere im Bereich des gepflasterten Außenhafens – erheblich eingeschränkt wurde. Feuerwehr und Ordnun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.