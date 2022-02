Itzehoer Kneipen und Corona : Erleichterung bei May-Brit Pittelkow: Die Sperrstunde fällt weg

Die Corona-Regeln werden gelockert, künftig dürfen die Gaststätten wieder länger als bis 23 Uhr geöffnet bleiben.

Itzehoe | Die Corona-Regeln waren zu viel für manche Itzehoer Kneipen. Einige hatten ganz geschlossen, andere nur am Wochenende geöffnet. Jetzt fällt ab Mittwoch (9. Februar) die Sperrstunde weg. Immerhin, sagen die Wirte. Weiterlesen: Ab 9. Februar: Diese Corona-Regeln werden im Kreis Steinburg gelockert In der Holsten-Stube in der Kaiserstraße hat May-B...

