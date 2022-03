Krieg in der Ukraine : Spendenaktion in Glückstadt soll Ukraine helfen: Bereits 4000 Euro gesammelt

Wer die Aktion unterstützen will, kann unter anderem Spendenkarten kaufen. Diese sind in vielen Geschäften in Glückstadt erhältlich und kosten zehn Euro.

Glückstadt | Menschen in Notsituationen oder während großer Katastrophen helfen – das ist das Ziel der „Aktion Deutschland hilft“, ein Zusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen. Mithilfe einer Spendenaktion, die im Rahmen und für die Dauer des Kulturmärzes in Glückstadt läuft, soll das Bündnis unterstützt werden. Im aktuellen Fokus: Die humanit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.