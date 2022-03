Kindergarten Storchennest Vaale : Spenden für die Ukraine: Oskar (9) aus Wacken will helfen

Dicht an dicht stapeln sich im Gemeindezentrum Vaale Tüten und Kartons mit Hilfegütern.

Vaale | Er wollte nicht nur zusehen, sondern helfen. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt den neun Jahre alten Oskar aus Wacken so sehr, dass er seine Mutter dazu überreden konnte, für ihn einen Spendenaufruf zu starten. Als Mitarbeiterin des Kindergartens Storchennest aus Vaale organisierte Mama Rieke Arp dann zunächst einmal einen Transport und bat dann in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.