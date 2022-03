Krieg in der Ukraine : Spenden aus Kellinghusen: Arzt-Ehepaar Dorota und Philipp Kisker hilft Flüchtlingen

Ein LKW voll und weitere Spenden sind in Lodz in Polen und auch direkt in der Ukraine für die Flüchtlinge bereits angekommen. Die beiden hatten einen Spendenaufruf abgesetzt.

Kellinghusen | Fast 1,8 Millionen Flüchtlinge sollen es in Polen bereits sein: Kinder und Frauen, die aus der Ukraine vor dem Krieg flüchten. Babynahrung, Windeln, Feuchttücher, Kleidung, Spielzeug und Dinge für die Hausapotheke werden benötigt, und ein damit gefüllter LKW ist in Polen bereits angekommen. Ein weiterer Transporter ist auch schon da – und ein Teil gin...

