Aktion vor dem Sozialkaufhaus : Handgemachte Ostertüten aus Glückstadt Nord für Glückstadt Nord

Glückstädter Einrichtungen verteilen in der Königsberger Straße in Handarbeit hergestellte Oster-Überraschungen an die Kunden des Sozialkaufhauses.

Glückstadt | Es ist ein Ostergruß „von Nord für Nord“ und er ist liebevoll gestaltet: Mit 180 individuellen Ostertüten empfingen die evangelische Kirchengemeinde Glückstadt, das Familienzentrum und das Diakonische Werk Rantzau-Münsterdorf an Gründonnerstag Kunden des Sozialkaufhauses in der Königsberger Straße. Eigentlich sollte es in Glückstadt Nord ein gemein...

