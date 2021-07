Videoüberwachung in Itzehoe : Sozialkaufhäuser der Awo kämpfen gegen Müllablagerungen

Weil Appelle nicht fruchteten, werden die Einrichtungen jetzt von Kameras überwacht, denn die Entsorgung des Mülls verursacht hohe Kosten.

Itzehoe | Jutta Duda kann nur noch verzweifelt mit den Schultern zucken. Auch die Regionalleiterin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist ratlos, was gegen die Müllablagerungen am Sozialkaufhaus getan werden kann. „Das ist ein ständiges Problem“, klagt sie, „auffallend oft am Wochenende. Jedes Mal wird was abgestellt.“ Frustriert zeigt sie im Hinterhof des Gebäudes au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.