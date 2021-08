Sport unter Corona-Bedingungen : Symbolischer Schulsport-Staffelstab am SSG angekommen

Als Alternative zu „Jugend trainiert für Olympia“, was wegen Corona nicht stattfinden kann, beteiligt sich das Sophie-Scholl-Gymnasium an einem Programm der Deutschen Schulsportstiftung.

Itzehoe | Ein klassisches Frühjahrs- und Herbstfinale, wie Lehrer und Schüler es am Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) kennen, wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen hat die Deutsche Schulsportstiftung als Träger von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ in Corona-Zeiten ein neues Veranstaltungs- und Wettbewerbsformat entwickelt, an dem sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.