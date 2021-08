Unfall in Glückstadt : Sonne blendet: Autofahrer fährt Pkw an

Personen wurden nicht verletzt. Es blieb beim Blechschaden.

Glückstadt | Sachschaden, aber keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich Montagmorgen (23. August) am Rethövel ereignet hat. Nach Polizeiangaben war dort um 7.15 Uhr ein 24 Jahre alter Glückstädter mit seinem Auto in Richtung Kreisverkehr Stadtstraße unterwegs. Geblendet durch die aufgehende Sonne, fuhr er seitlich gegen einen am Straße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.