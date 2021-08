Sommerfest in Wilster : Sozialdemokraten feiern mit 150 Gästen

Als Hauptredner warb der ehemalige Landesvorsitzende Ralf Stegner für de Politik der SPD: „Wir möchten als Friedenspartei gelten und weniger in Rüstung und mehr in Schulen investieren.“

Wilster | Gute Stimmung herrschte Freitagabend (20. August) beim Sommerfest der SPD-Wilster und des SPD-Kreisverbandes in der Sonninstraße in Wilster. Neben den fröhlich gestimmten Gästen, die sich über ein erstes Zusammentreffen nach langer Zeit freuten, spielte auch das Wetter mit: „Ich freue mich, dass so viele gekommen sind“, sagte Peter Dunkel. Der Vorsitz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.