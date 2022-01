Lichtbildfreunde Itzehoe : Einfach offen – Ausstellung ohne Eröffnung im Hablik-Museum

Wegen Corona fällt die klassische Eröffnung mit Reden aus, und auch das Rahmenprogramm wurde gestrichen. Aber die Fotos der Lichtbildfreunde dürfen angeschaut werden.

Itzehoe | So ist es langjährige Tradition: Die Lichtbildfreunde eröffnen das Ausstellungsjahr im Wenzel-Hablik-Museum an der Reichenstraße. Was man in Corona-Zeiten so eröffnen nennt, denn eine Eröffnung der Jahresschau wird es nicht geben. „Wir machen ein Soft-Opening“, nennt das Vorsitzender Matthias Creydt. Keine Reden, kein Programm, nichts – die Türen werd...

