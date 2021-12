Museums-Pläne : So geht es weiter mit dem Rathaus in Kellinghusen

Für insgesamt 1,85 Millionen Euro baut die Stadt das historische Rathaus um.

Kellinghusen | Fayencen treffen auf historische Tasteninstrumente im denkmalgeschützten Rathaus. Wenn sich die Türen nach dem Umbau dort in 2023 öffnen, kann sich die Stadt mit einem Museum hervortun, das in Ausführung und Kombination seinesgleichen sucht. In zeitgemäßer Darstellung zusammengeführt werden die Sammlung des städtischen Fayencemuseums und ihrer örtlich...

