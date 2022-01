Geimpft oder genesen : Corona: So erlebt ein Fitnessstudio in Glückstadt die 2Gplus-Regelung

Wer seit Mittwoch (12. Januar) in Glückstadt ins Fitnessstudio gehen will, muss vollständig geimpft oder genesen sein oder den Booster erhalten haben. Ein Trainer aus dem My Time Fitness, berichtet von seinen Erfahrungen.

Glückstadt | Seit Mittwoch (12. Januar) gilt für Fitnessstudios im Kreis Steinburg die 2Gplus-Regelung. Demnach müssen Aktive einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder eine Genesung vorlegen und darüber hinaus auch ein negatives Testergebnis. Gültig sind Antigen-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden). Für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.