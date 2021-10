Konzert in Itzehoe : Rootsrock mit Bernd Rinser in der Lauschbar

Der Folk- und Blues-Musiker tritt Open-Air und ohne Eintritt in Itzehoe auf.

Itzehoe | Er singt den Blues und begleitet sich dabei auf einer Unzahl an Instrumenten – an Acoustic und Slide Guitar, mit Harmonicas, Foot Tambourine und Bass Drum entfaltet sich sein persönlicher Stil auf ursprünglich raue Weise. Tom Waits und Willy DeVille In der „Lauschbar“ gibt der Singer/Songwriter Bernd Rinser am Sonnabend, 9. Oktober, ab 19 Uhr in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.