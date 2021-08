Station am Theater Itzehoe : Dörthe Landmesser plant Musical-Aufführung am Singbus

Der Bus beinhaltet eine mobile Bühne, Sitzgelegenheiten und unterhaltsame Ausstellungsstücke wie die Sing-Dusche.

Itzehoe | Da ist Dörthe Landmesser ein echter Coup gelungen: Am Dienstag, 17. August, legt der Sing-Bus der Deutschen Chorjugend einen Stop in Itzehoe ein. Von etwa 15 Uhr bis zum Abend wird er auf dem Theatervorplatz stehen. Geplant sind kurze Auftritte und Mitmachaktionen von und für Kinder. „Ich bin so happy, dass wir ausgewählt wurden“, freut sich die Kanto...

