Kampf gegen Taschendiebstahl : Gefährliche Bereiche – verschärfte Kontrollen an Itzehoer Supermärkten

Die hohe Zahl an Taschendiebstählen ist Polizeichef Frank Matthiesen ein Dorn im Auge. Um anlasslos kontrollieren zu können, wird das Umfeld von Supermärkten als gefährlicher Bereich eingestuft.

Itzehoe | Polizeichef Frank Matthiesen reicht's. „Bei Taschendiebstählen haben wir ein einmaliges Zehn-Jahres-Hoch – und das, obwohl wir kein Wacken hatten. Da gibt es immer viele Taschendiebstähle.“ In den vergangenen fünf Monaten wurden im Bereich der Polizeidirektion 150 Taschendiebstähle registriert. Mehr als die Hälfte (77) davon waren in Itzehoe, 49 in He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.