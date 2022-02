Zwei Taten in Supermärkten : Erneut Seniorinnen beim Einkaufen in Itzehoe bestohlen

Die Polizei meldet zwei neue Fälle, beide Male wird nach verdächtigen Frauen gesucht.

14. Februar 2022, 12:24 Uhr

Itzehoe | Zwei Seniorinnen sind in Itzehoe beim Einkaufen bestohlen worden, beiden fehlen nun niedrige dreistellige Bargeldbeträge, Ausweise und EC-Karten.

Der erste Fall ereignete sich am Freitag (11. Februar) um 11.15 Uhr bei Netto in der Brunnenstraße. Eine 89-jährige Itzehoerin transportierte ihre Geldbörse in einem Beutel. Vor dem Markt sprach eine Frau sie an und fragte nach einem „Hospital“ – zu Hause bemerkte die Seniorin das Fehlen des Portemonnaies. Die Verdächtige wird beschrieben als etwa 1,60 Meter groß und 25 Jahre alt, sie sprach mit osteuropäischem Akzent.

Tatort Lise-Meitner-Straße

Am Tag darauf war eine 73-jährige Itzehoerin das Opfer. Sie kaufte um 11 Uhr in einem Supermarkt an der Lise-Meitner-Straße ein, im Geschäft bemerkte sie, dass eine Frau länger in ihrer Nähe war. An der Kasse war die Geldbörse weg. Beschreibung der Unbekannten: etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, kräftige Statur und schwarze Jacke.

Hinweise: 04821/6020.