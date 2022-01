Kreis Steinburg : Seniorin vermisst: Große Suchaktion in Itzehoe und Umland

Die ältere Dame erschien am Freitagnachmittag nicht zu einem Termin. Sie ist möglicherweise orientierungslos.

Itzehoe | Eine große Suchaktion startete am Freitagabend in Itzehoe und dem Umland. Eine über 80-jährige Frau sei nach ersten Angaben zu einem Termin am frühen Nachmittag nicht erschienen. Da die Frau krank und möglicherweise orientierungslos sei, wurde die Polizei eingeschaltet. Noch am Abend begaben sich mehrere Hundestaffeln verschiedenster Organisationen, Polizeibeamte und ein Hubschrauber der Bundespolizei auf die Suche nach der Vermissten. Die Helfer suchten sämtliche Wälder zwischen dem Ortsausgang Itzehoe an der B206 und bis nach Kellinghusen ab, um die Vermisste zu finden. Beamte der Polizei unterstützten zusätzlich mit ihren Streifenwagen an der Bundesstraße, um Autofahrer auf die Gefahrenstellen aufmerksam zu machen. Neben Helfern aus dem Kreis Steinburg, war auch der Arbeiter-Samariter-Bund aus Hamburg an den Suchmaßnahmen beteiligt. Nach Auskunft der Regionalleitstelle West wird seit dem frühen Samstagmorgen weiter nach der Frau gesucht – bislang jedoch erfolglos. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.