Einsatz in Blomesche Wildnis : Seniorin lag vermutlich seit drei Tagen hilflos in ihrer Wohnung

Die Eingangstür ihres Einfamilienhauses in der Straße An der Chaussee musste für den Hilfseinsatz am Donnerstag geöffnet werden.

Blomesche Wildnis | Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr Blomesche Wildnis waren am Donnerstag (31. März) gegen 16.30 Uhr an der Chaussee im Einsatz. Dort musste die Eingangstür eines Einfamilienhauses geöffnet werden, um der älteren Bewohnerin helfen zu können. Diese war nach Angaben der Polizei vermutlich schon vor drei Tagen gestürzt und von allein nicht wiede...

