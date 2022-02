Geldbörse ist weg : 83-Jährige beim Einkaufen in Itzehoe bestohlen

Das Portemonnaie lag in der Tasche am Gehwagen.

Avatar_shz von sh:z

02. Februar 2022, 12:11 Uhr

Itzehoe | Beim Einkaufen in der Innenstadt hat eine 83-Jährige am Dienstag (1. Februar) zur Mittagszeit ihr Portemonnaie eingebüßt. Es lag in einer geschlossenen Umhängetasche, die an einem Gehwagen hing. Als die Itzehoerin merkte, dass die Geldbörse fehlte, ging sie zu dem Bäcker, bei dem sie zuvor noch eingekauft hatte. Doch die Suche blieb erfolglos. Neben einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag fehlen persönliche Ausweispapiere und eine EC-Karte.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.