Seniorenzentrum Wilster : Hildegard Runge wird 95 Jahre alt

Aufgrund der Pandemie kann allerdings keine Feier stattfinden.

Wilster | „Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so alt werde“, sagt Hildegard Runge. Sie feiert am Mittwoch, 29. Dezember, im DRK-Seniorenzentrum Wilster ihren 95. Geburtstag. Seit einem Jahr lebt sie dort, wohnte vorher im Bahrenflether Ortsteil Neuenkirchen. Das Dorf in der Krempermarsch war ihr Geburtsort. „Meine Mutter hat dort ihr ganzes Leben verbrac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.