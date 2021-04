Gute Corona-Nachricht : Senioren loben das Steinburger Impfzentrum in Itzehoe

Wer schon in der Emmy-Noether-Straße war, sagt hinterher: Bammel muss nicht sein.

Itzehoe | „Man geht doch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen hin.“ Für Ortwin Hrubesch (82) und seine Frau Waltraud (80) stand der erste Termin im Impfzentrum an der Emmy-Noether-Straße an. Hinterher waren sie geradezu begeistert: „Wir können nur positiv berichten.“ Damit stehen die Senioren aus Oelixdorf bei weitem nicht allein, viele ähnliche Äußerungen h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.