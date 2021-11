Taschendiebe in Itzehoe : Mehrere Senioren in Itzehoer Supermärkten beklaut – dreistellige Beträge futsch

Senioren im Visier von Dieben: Drei Rentnern wurden beim Einkaufen die Geldbörsen gestohlen. Die Polizei Itzehoe sucht Zeugen.

09. November 2021, 13:10 Uhr

Itzehoe | In Itzehoer Supermärkten waren in den vergangenen Tagen vermehrt Taschendiebe unterwegs. Das Ziel der Diebe waren in allen Fällen Rentner.

Am Sonnabend, 6. November, wollte eine 71-jährige Itzehoerin im Supermarkt in der Carl-Zeiss-Straße einkaufen. Einen Beutel mit ihrer Geldbörse legte sie in den Einkaufswagen. Gegen 14 Uhr entdeckte sie, dass das Portemonnaie fehlte.

Junge Frau verhält sich verdächtig

Ähnlich erging es einer 87-jährigen Itzehoerin beim Wochenendeinkauf im Geschäft in der Lise-Meitner-Straße. Auch sie legte ihre Tasche in den Einkaufswagen. Während des Einkaufes beugte sich eine junge Frau häufiger über ihren Wagen, um etwas aus dem Regal zu holen. Auf die Frage, ob sie Platz machen solle, verneinte die junge Dame.

Die Geschädigte beschreibt sie als schlank mit langen, dunkelblonden Haaren. Gegen 15.30 Uhr entdeckte auch sie, dass keine Geldbörse mehr in der Tasche war. Neben einem zweistelligen und einem dreistelligen Geldbetrag fehlen den Opfern nun Ausweispapiere, Geldkarten und weitere Servicekarten.

130 Euro weg

Gleich zu Wochenbeginn wurde dann wieder ein Rentner beklaut. Am Montagvormittag, 8. November, um 11.30 Uhr, wollte der Rentner im Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße einkaufen. Bei Betreten des Geschäftes trug er seine Geldbörse in der halb verschlossenen Jackentasche. Im Kassenbereich stellte der 82-Jährige dann fest, dass seine Geldbörse mit 130 Euro und einigen persönliche Papieren und Karten verschwunden war. Eine verdächtige Person war dem Mann während des Einkaufens nicht aufgefallen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu wenden.