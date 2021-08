Seltener Fund in Kellinghusen : Nashornkäfer krabbelt bei Oliver Zantow durch Garten

Oliver Zantow lässt inzwischen bewusst ein bisschen Buschschnitt liegen, um den Käfern und anderen Tieren Schutz zu bieten.

Kellinghusen | Auch in der Störstadt wurde ein seltener Nashornkäfer gesichtet. Oliver Zantow entdeckte den Großkäfer im vergangenen Sommer in seinem Garten. „Ich habe mich sofort mit der Kamera in Gras gelegt“, sagt der Kellinghusener. Anschließen las er in einem etwas älteren Nachschlagewerk, dass der Käfer sich in unseren Breitengraden durchaus wohl fühlt. Vorste...

