Seit 125 Jahren in Glückstadt : Juwelierin Karen Sieburger-Apel lernte schon als Kind beim Großvater das Uhrenhandwerk

Karen Sieburger-Apel feiert am 1. Oktober: Seit 125 Jahren gibt es das Juweliergeschäft Sieburger. Die Glückstädterin führt es in der vierten Generation.

Glückstadt | 125 Jahre Juwelier Sieburger: Dieses Jubiläum feiert am Freitag, 1. Oktober, Karen Sieburger-Apel. Die Glückstädterin führt das Juweliergeschäft in vierter Generation. Ihr Urgroßvater machte sich als Uhrmacher 1896 selbstständig. Großvater war der erste Lehrmeister Karen Sieburger-Apel ist in dem Haus in der Großen Deichstraße aufgewachsen, in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.