Kurioser Unfall bei Tellingstedt : Schwertransporter mit Teilen von Windkraftanlage rutscht in den Graben

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden ist allerdings immens und die Bergung wird voraussichtlich den ganzen Tag dauern.

Tellingstedt | Ein gleichermaßen ungewöhnlicher wie spektakulärer Unfall hat sich am frühen Freitagmorgen auf der Bundesstraße 203 bei Tellingstedt in Schleswig-Holstein ereignet. Dort kippte ein Schwertransporter mit einem Turmelement für eine Windkraftanlage in den Graben. Zwar blieb der Fahrer unverletzt – aber der Schaden ist immens und auch die Bergung wird ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.