Kremper Weg : Schwerer Unfall in Wellenkamp: Sprinter-Fahrer kracht in parkendes Auto

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit prallte ein Sprinterfahrer am Mittwochmorgen in einen geparkten Audi.

Wellenkamp | Unangepasste Geschwindigkeit führte nach ersten Angaben am frühen Mittwochmorgen in Wellenkamp zu einem Verkehrsunfall. Gegen 6 Uhr war ein 38-jähriger Fahrer eines Lieferwagens auf dem Kremper Weg aus Richtung Itzehoe unterwegs, als der Mann mit dem Sprinter auf einen am Straßenrand parkenden Audi auffuhr. Der Aufprall war so stark, dass der Kombi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.