Hemmingstedt in Dithmarschen : Schwerer Unfall auf der B5: Anhänger löst sich und rollt in den Gegenverkehr

Ein Anhänger löst sich vom Zugfahrzeug und prallt in das Auto einer Dithmarscherin. Die Frau wird schwer verletzt.

Hemmingstedt | Schwerer Unfall am Mittwochabend auf der B5 bei Hemmingstedt im Kreis Dithmarschen: Ein Anhänger löste sich plötzlich von einem Fahrzeuggespann und rollte in den Gegenverkehr. Dort prallte er in einen Ford Fiesta, dessen Fahrerin schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr. Ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerk mit Anhänger wa...

