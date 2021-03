Schwerer Kindesmissbrauch : Gutachterin: Intelligenz des Angeklagten nur leicht gemindert

Im Prozess gegen den Wilsteraner, der einen Jungen missbraucht haben soll, ging es erneut um die Verfassung des 24-Jährigen.

Wilster / Itzehoe | Zweiter Verhandlungstag gegen den 24-jährigen Wilsteraners, der einen zwölfjährigen Jungen in einem Treppenschacht auf dem Gelände der Wolfgang-Ratke-Schule sexuell schwer missbraucht haben soll: Noch einmal ging es am Montag am Landgericht Itzehoe um die Frage, ob der Angeklagte wegen eingeschränkter Intelligenz nicht verhandlungsfähig ist. Das hatte...

