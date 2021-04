Fahrkarten-Automat gesprengt : Schwere Schäden nach Explosion am Bahnhof Glückstadt

Bisher unbekannte Täter haben einen Fahrkarten-Automaten zerstört. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Glückstadt | Es war ein ohrenbetäubender Knall, durch den am Ostersonntag um 2.45 Uhr Anwohner aus dem Schlaf gerissen worden sind. Ausgelöst wurde dieser durch eine Sprengung des Fahrkartenautomaten auf dem Glückstädter Abfahrbahnsteig in Richtung Hamburg im Bereich Am Wall / Am Güterbahnhof. Eine nach dem Vorfall eingeleitete Fahndung der mit mehreren Streifenwa...

