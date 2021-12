Dreister Diebstahl : Schumacherallee in Itzehoe: Katalysator von geparktem Auto geklaut

Ein 22-Jähriger bemerkte am Montagmittag mehrere Mängel an seinem Auto – bei genauerer Untersuchung fand er die Ursache.

Itzehoe | Der Diebstahl von Katalysatoren hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Boom entwickelt. Das bestätigt Polizeisprecherin Astrid Heidorn auf Nachfrage. Leidtragender davon ist vor kurzem ein 22-Jähriger aus Itzehoe geworden, der sein Fahrzeug am Mittwoch (22. Dezember) auf dem Parkplatz in der Schumacherallee abstellte. Auch interessant: Diebes...

