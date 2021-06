Schützengilde Wilster : Hoffen auf ein Gildefest 2022

Ohne ein Zeichen zu setzen, wollte der Gildevorstand die ausgefallenen Festtage nicht vorüberziehen lassen und legte einen Kranz nieder.

Wilster | Zum zweiten Mal zwang die Corona-Pandemie die Bürger-Schützen-Gilde Wilster dazu, ihr traditionsreiches Gildefest abzusagen. Wie im vergangenen Jahr legte aber eine Abordnung einen Kranz am Ehrenmal im Stadtpark zum Gedenken an die Verstorbenen nieder. 1. Gildeschreiber Jürgen Pruter hielt dabei eine kleine Ansprache. Dank an Wilsteraner, die ihre ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.