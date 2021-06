Alles anders wegen Corona : So verabschieden Itzehoer Schulen ihre Absolventen

Die AVS verteilt Zeugnisse in der Kirche, die KKS in Zelten und die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in der Sporthalle. Eine der Schulen hätte ohne die Corona-Lockerungen ganze zehn Feiern veranstalten müssen.

Itzehoe | Die gute Nachricht: Die Entlassfeiern an den Itzehoer Schulen finden statt. Die schlechte: Wegen Corona gibt es weiter viele Einschränkungen. „Es ist traurig. Alles, was Schule ausmacht, fällt weg: Ausflüge, Klassenfahrten, Abiball“, bedauert Dieter Krämer, stellvertretender Leiter der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld und selbst Klassenlehrer. Jede...

