„Glow in the dark“ in Itzehoe : Leuchtende Vorbilder –Wettbewerb um Reflektoren an der AVS

Leuchtende Anhänger an den Taschen, reflektierende Logos auf Mützen und Schals – die Fünftklässler an der Auguste-Viktoria-Schule haben viele Ideen, wie sie in der dunklen Jahreszeit besser gesehen werden.

Itzehoe | Gerade in der jetzigen Jahreszeit legen Kinder den Weg zur Schule meist noch im Dunkeln zurück. Ungünstige Witterungsverhältnisse wie Regen, Schnee oder Nebel kommen noch erschwerend hinzu. Daher stellten sich die Fünftklässler der Auguste-Viktoria-Schule (AVS) auch in diesem Jahr in einem schulinternen Kreativ-Wettbewerb wieder die Frage: Wie bin ...

