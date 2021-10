4722 Euro erlaufen : Schüler aus Münsterdorf laufen für Welt ohne Hunger

Die Erst- und Zweitklässler waren 30 Minuten auf der Strecke, die Großen liefen sogar eine Stunde.

Münsterdorf | „Wir haben es geschafft!“ Überglücklich fielen sich die Kinder in die Arme. Alle vier Klassen der Münsterdorfer Grundschule haben sich erstmals an dem weltweiten Laufprojekt „Schulen gegen den Hunger“ beteiligt. Ihr sportlicher Einsatz erbrachte insgesamt 4722 Euro an Sponsorengeldern für die ausrichtende Organisation „Aktion gegen den Hunger“. Sch...

