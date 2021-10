Schreibwerkstatt : Dank Achim Bröger: Kleine Autoren halten bald ihr eigenes Buch in den Händen

Der Autor Achim Bröger besucht im Rahmen eines Schreibprojekts die Wolfgang-Borchert-Schule in Itzehoe. Durch Schreibimpulse des Autors verfassen die Schüler eigene Geschichten, die in einem Buch abgedruckt werden.

Itzehoe | Bei dem Schreibprojekt „Fischen im Wörtermeer“ besucht ein Autor einen Vormittag lang eine Schulklasse. Er gibt durch kurze Lesungen und andere kreative Aktionen Impulse zum Verfassen einer eigenen kleinen Geschichte. Und am Ende werden die Texte der Schüler sogar in einem Buch abgedruckt wird. Auch die Klasse 6d der Wolfgang-Borchert-Schule in Itzeho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.