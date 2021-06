Feuerteufel am Werk? : Schon wieder brennen in Itzehoe Mülltonnen

Um kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr am Donnerstag in der Heinrich-Weitz-Straße anrücken.

Itzehoe | Brennende Mülltonnen in der Heinrich-Weitz-Straße in Itzehoe riefen in der Nacht wieder einmal die Feuerwehr auf den Plan. Gegen 0.10 Uhr am Donnerstagmorgen (24. Juni) meldeten Anwohner brennende Mülltonnen nahe eines Mehrfamilienhauses. Die Nord- und Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe rückten daraufhin mit 18 Helfern an, um den B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.