Feuerteufel in Itzehoe? : Schon wieder brennen Mülltonnen in Edendorf

Der Verschlag an der Kita wurde beschädigt, auf das Hauptgebäude konnten die Flammen durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr nicht übergreifen.

Itzehoe | Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Feuer in den Albert-Schweitzer-Ring gerufen worden. Gegen 1.40 Uhr hatte eine Anwohnerin, die mit einem Hund Gassi ging, bemerkt, dass die Mülltonnen des evangelischen Kindergartens in Flammen standen. Die Flammen griffen zwar auf den Verschlag über, nicht aber auf das Gebäude. Der Brand war schnell g...

